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Четверо футболистов оставили ФК "Черноморец"

Четверо футболистов оставили ФК "Черноморец"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Одесский "Черноморец" завершил сотрудничество с защитником Фуссени Бамба, полузащитниками Денисом Васиным, Сергеем Политыло и Кирилл Ковальцем, передает УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

Сейчас данные четыре спортсмена находятся в поисках новых команд. Отмечается, что Ковалец уже имеет предложение от представителя Белорусси.

Заметим, что Ковалец в нынешнем сезоне забил два победных гола за "моряков" (1 в ворота "Динамо"), а также отдал три результативных передачи.

Статистика Бамбу составляет 9 проведенных поединков за одесситов в нынешней кампании - 1 гол, вингер Васин имеет 14 игр: 2 гола и 4 ассиста, а Политыло сыграл 18 раз, в активе 2 результативных передачи.

Как сообщал УНН, ранее состояние одесситов покинул наставник Дулуб, а также игроки Гутор и Ндиайе.

Источник: УНН
Теги: футбол
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