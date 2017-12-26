Боевики используют режим прекращения огня для подготовки боевых действий - разведка

КИЕВ. 26 декабря. УНН. По сообщению главного управления разведки Министерства обороны Украины на территории оккупированного Донбасса российские оккупационные войска пытаются использовать действующий режим прекращения огня для подготовки к дальнейшему ведению боевых действий. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"По сообщению главного управления разведки Министерства обороны Украины противник пытается использовать действующий режим прекращения огня для подготовки к дальнейшему ведению боевых действий", - отметил спикер.

По его словам, вместе с этим, для удержания местного населения под влиянием российской пропаганды, враг проводит мероприятия по созданию искусственной психологической напряженности среди населения оккупированного Донбасса.

"В течение 22-25 декабря текущего года, командование русско-оккупационных войск провело работу с так называемыми органами местного самоуправления по осуществлению инвентаризации укрытий - бомбоубежищ и оборудовать их необходимыми средствами на случай так называемого "наступления" вооруженных сил Украины. И для запугивания местного населения распространяются провокационные обращения к владельцам домов, которые в случае обстрелов должны обеспечить свободный доступ к своим подвальных помещений", - сообщил Мотузяник.

Напомним, минувшие сутки в АТО прошла без потерь среди украинских военных.