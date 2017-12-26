В Нацполиции создали специальное детективное управление

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В качестве эксперимента в восьми областях Украины создали детективные подразделения, а также на базе центрального аппарата в Главном следственном управлении полиции создали детективное управление. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"В качестве эксперимента мы начали создание так называемых детективных подразделений в восьми областях, а также на базе Центрального аппарата в Главном следственном управлении (Нацполиции - ред.) создали подразделение - детективное управление. Это дало возможность эффективно и в короткие сроки проводить сложные расследования и направлять дела в суд. Втрое увеличилась скорость расследования и качество сбора доказательств. Например, в городе Киеве мы задержали работников дорожных инфраструктур, которые разворовывали средства, или мы разоблачили группу преступников, которые сделали ряд покушений и умышленных убийств", - добавил С.Князев.

Напомним, С.Князев анонсировал создание полиции превенции.