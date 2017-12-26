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США дали Украине 120 дней на усиление защиты прав интеллектуальной собственности

США дали Украине 120 дней на усиление защиты прав интеллектуальной собственности

КИЕВ. 26 декабря. УНН. США решили частично приостановить преференции для Украины в рамках Генерализированной системы преференций США (GSP) с отсрочкой решения на 120 дней, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

"22 декабря Офис торгового представителя США обнародовал заявление президента Дональда Трампа по доступу развивающихся стран, к GSP. Администрация американского президента приняла решение о частичном приостановлении преференций в рамках GSP для Украины с отсрочкой решения на 120 дней", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Офисе торгового представителя США, отсрочить решение решили благодаря положительным действиям правительства Украины в направлении исправления ситуации с непрозрачной системой выплаты роялти правообладателям.

Отметим, уже длительное время одной из основных претензий США к Украине в рамках "Специального доклада 301" является непрозрачная деятельность организаций коллективного управления имущественными правами в сфере авторского и смежных прав. В рамках реформы системы защиты интеллектуальной собственности 20 декабря 2017 Кабмин Украины принял законопроект "О эффективное управление имущественными правами правообладателей в сфере авторского и (или) смежных прав".

Добавим, концепция реформы системы защиты интеллектуальной собственности также предусматривает принятие парламентом законопроектов о географические указания (регистрационный № 6023), о торговых марках и промышленные образцы (защита от так называемого "патентного троллинга", № 5699) и о полупроводники (№ 5694).

"Принятие законопроектов Верховной Радой снимет большое количество замечаний Офиса Торгового представителя США в контексте" Специального доклада 301 "и Генерализированной системы преференций США", - убежден заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.

Справка УНН: генерализованная система преференций США (GSP) должно способствовать экономическому росту в развивающихся странах путем предоставления льготного беспошлинного режима ввоза на территорию США в 5000 видов товаров из определенных американским правительством стран - бенефициаров GSP (120 стран и территорий, в том числе Украины). Преференции программы GSP восстановлено с 29 июля 2015 года, что дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов украинских товаров (промтовары, химические вещества и минералы, строительные материалы, ферросплавы, части к двигателям, некоторые виды сельскохозяйственной и рыбной продукции и т.п.).

По подсчетам экспертов в рамках GSP Украины в течение 2012 - 2016 годов ежегодно экспортировала в США товаров на сумму от 26 до 70 млн долларов.

Напомним, 1 декабря в Украине стартовал прием документов на должность судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, образованного Указом президента от 29 сентября.

Источник: УНН
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