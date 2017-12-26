США дали Украине 120 дней на усиление защиты прав интеллектуальной собственности

КИЕВ. 26 декабря. УНН. США решили частично приостановить преференции для Украины в рамках Генерализированной системы преференций США (GSP) с отсрочкой решения на 120 дней, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

"22 декабря Офис торгового представителя США обнародовал заявление президента Дональда Трампа по доступу развивающихся стран, к GSP. Администрация американского президента приняла решение о частичном приостановлении преференций в рамках GSP для Украины с отсрочкой решения на 120 дней", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Офисе торгового представителя США, отсрочить решение решили благодаря положительным действиям правительства Украины в направлении исправления ситуации с непрозрачной системой выплаты роялти правообладателям.

Отметим, уже длительное время одной из основных претензий США к Украине в рамках "Специального доклада 301" является непрозрачная деятельность организаций коллективного управления имущественными правами в сфере авторского и смежных прав. В рамках реформы системы защиты интеллектуальной собственности 20 декабря 2017 Кабмин Украины принял законопроект "О эффективное управление имущественными правами правообладателей в сфере авторского и (или) смежных прав".

Добавим, концепция реформы системы защиты интеллектуальной собственности также предусматривает принятие парламентом законопроектов о географические указания (регистрационный № 6023), о торговых марках и промышленные образцы (защита от так называемого "патентного троллинга", № 5699) и о полупроводники (№ 5694).

"Принятие законопроектов Верховной Радой снимет большое количество замечаний Офиса Торгового представителя США в контексте" Специального доклада 301 "и Генерализированной системы преференций США", - убежден заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.

Справка УНН: генерализованная система преференций США (GSP) должно способствовать экономическому росту в развивающихся странах путем предоставления льготного беспошлинного режима ввоза на территорию США в 5000 видов товаров из определенных американским правительством стран - бенефициаров GSP (120 стран и территорий, в том числе Украины). Преференции программы GSP восстановлено с 29 июля 2015 года, что дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов украинских товаров (промтовары, химические вещества и минералы, строительные материалы, ферросплавы, части к двигателям, некоторые виды сельскохозяйственной и рыбной продукции и т.п.).

По подсчетам экспертов в рамках GSP Украины в течение 2012 - 2016 годов ежегодно экспортировала в США товаров на сумму от 26 до 70 млн долларов.

Напомним, 1 декабря в Украине стартовал прием документов на должность судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, образованного Указом президента от 29 сентября.