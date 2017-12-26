Князев рассказал о сотрудничестве с Европой по разоблачению транснациональных наркогруппировок

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Нацполиция и партнеры из европейского сообщества совместно работают над разоблачением транснациональных преступных группировок, которые реализуют наркотики. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Если говорить о полиции по борьбе с наркопреступностью, то от 5 до 10 раз увеличили количество задокументированных фактов "наркосбыта" за 2017 год. И имеем перспективу расследования не только местных "наркосбытчиков", но вместе с евросообществом мы работаем относительно работы транснациональных преступных группировок, которые реализуют наркотики", - рассказал С.Князев.

Напомним, школьные педагоги во Львовской области поставляли наркотики из ЕС.