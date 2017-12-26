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Около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать порядок во время праздников

Около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать порядок во время праздников

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

По его словам, на время новогодних и рождественских праздников в Украине планируется проведение массовых мероприятий в 668 населенных пунктах и ​​запланировано участие 1 миллиона 662 тысяч граждан. К обеспечению общественной безопасности будет привлечено около 10 тысяч правоохранителей органов системы МВД.

“Оперативная обстановка в стране остается сложной. Поэтому подчеркиваю необходимость ответственного отношения к выполнению задач, четких и профессиональных действий. К работе уже привлечено более 8000 полицейских и 1000 военнослужащих Национальной гвардии. В случае осложнения оперативной обстановки на базе НГУ созданы военные оперативные резервы численностью более 4000 военных”, — отметил С.Яровой.

Он распорядился осуществить тщательный расчет сил и средств, обеспечить достаточное количество нарядов, патрулей, следственно-оперативных и взрывотехнических групп. А также приказал наладить координацию действий с местными органами власти, прокуратурой и СБУ.

Председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что на круглосуточном дежурстве во время праздников будет находиться около семи тысяч спасателей и две тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

“В случае осложнения ситуации мы привлечем до 14 тысяч человек и трех тысяч единиц техники. Также в аэропорту „Жуляны“ на боевом дежурстве находится самолет АН-26”, - сказал М.Чечоткин.

Как сообщал УНН, на новогодние праздники спасатели будут работать в усиленном режиме.

Источник: УНН
Теги: правоохранительные органы, праздник
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