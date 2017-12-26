В Украине с 2012 года произошло более 300 вспышек АЧС

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Украине с 2012 года зарегистрировано более 300 вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствуют данные из портала "АЧС СТОП", функционирующего в рамках проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и реагирования на африканскую чуму свиней в Украине", передает УНН.

Наибольшее количество случаев АЧС зафиксировано в Полтавской и Одесской областях - по 36. Всего с 2012 года болезнь была обнаружена в каждой из областей страны.

Добавим, что первый возбудитель АЧС был выявлен в 2012 году в селе Камышеватка Запорожской области.

Отметим, что в текущем году произошло уже около 140 вспышек болезни.

Напомним, за последние два года в Украине уничтожено около 80 тысяч голов свиней из-за вспышек АЧС.

По словам народного депутата Сергея Тригубенко, минимизировать потери фермеров и государства можно, восстановив практику страхования хозяйств от АЧС

Ранее УНН сообщал, что масштабная вспышка АЧС спровоцировала резкое подорожание мяса.