"Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" в матче НБА

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На паркете "Оракл арены" состоялось противостояние финалистов трех предыдущих розыгрышей НБА - "Голден Стэтэм Уорриорз" принимал "Кливленд Кавальерс", передает УНН.

Начало встречи оказался за гостями - 6:0, 19:12, но лидерские качества Кевин Дюрант помогли команде со "золотого штата" догнать противников и начать вторую часть баталию при результате 46:44 в свою пользу.

В дальнейшем на паркете шла равная борьба с небольшим преимуществом хозяев в счете. Однако за 25 секунд до конца времени произошли решающие ситуации. По результату 92:92 Леброн Джеймс атаковал кольцо и получил блок-шот от Дюрант, а затем попытка трехочкового от Кевина Лава оказалась ошибочной - мяч даже не долетел кольца. В результате победа действующих чемпионов 99:92.

Персональная статистика "ГСВ" - Дюрант 25 очков, Томпсон 24 "Кавс" - Лав 31 + 18 подборов, Джеймс 20 при 7 потерях.

Стоит отметить, что оба коллектива сыграли не в оптимальных составах: в "воинов" из стартового состава отсутствовал защитник Стивен Карри и центровой Заза Пачулия, в "Кавс" не играли Деррик Роуз и Айзе Томас, который близок к восстановлению и дебюта за команду.

Добавим также, "Уорриорз" имеют 27 побед при 7 поражениях и возглавляют Западную конференцию, а "Кавальерс" имеют 24 победы при 10 поражениях - третьи на Востоке.

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