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"Нормандский формат", США и ОБСЕ подключили для организации обмена пленными - Порошенко

"Нормандский формат", США и ОБСЕ подключили для организации обмена пленными - Порошенко

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что использовал все возможности международного давления для того, или произошел обмен пленными между украинской стороной и боевиками на Донбассе. Об этом он заявил во время встречи с родными пленных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Так, по словам Порошенко, он применил такие возможности международного давления, как Нормандский формат, партеры из США, церковь, переговорная группа, Трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ и международные организации, Красного креста, Уполномоченный по правам человека и тому подобное.

"Все были задействованы и сработали как единый механизм, четко слаженная команда для того, чтобы приблизить завтрашний день и вообще сделать его возможным", - отметил Порошенко.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что верит в то, что завтра состоится обмен пленными между украинскими военными и боевиками на Донбассе.

Как сообщал УНН, украинская сторона подтвердила готовность обмена удерживаемыми 27 декабря.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, США, Нормандский формат, Петр Порошенко
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