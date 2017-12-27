Двойное ДТП в Тернопольской области: двое полицейских пострадали

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Тернопольской области в результате двойного ДТП два человека погибли, еще пять получили ранения. В частности, во время оформления первой аварии пострадали сотрудники следственно-оперативной группы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в области, передает УНН.

Как отмечается, 25 декабря в 23:37 на линию "102" поступило сообщение об аварии с пострадавшими. Под колесами автомобиля MAN на автодороге Доманово-Кузнец-Черновцы-Тереблече, вблизи села Ивашковцы Збаражского района, погиб человек. Пострадавший - житель Тернополя, 1961 года рождения. Последний вышел на проезжую часть дороги.

Водитель грузовика заявил, что мужчина был в темной одежде, а трасса международного значения вообще не освещалась. Свидетелями этого ДТП были водитель и пассажиры с Renault Trafic. Они остановились, вызвали полицию и скорую.

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По словам начальника Збаражского отделения полиции Виталия Присяжнюка, на оформление ДТП выезжала следственно-оперативная группа.

Во время осмотра места происшествия около 00:30 произошла еще одна авария. Водитель автомобиля Mercedes Sprinter не заметил знаки, которые сообщали о ДТП, и то, что территория огорожена. В результате - столкнулся с автомобилем Renault Trafic, который стоял на обочине со свидетелями ДТП с участием грузовика.

Микроавбус стоял на автодороге перед автомобилем MAN. Именно в нем находился один из сотрудников полиции и опрашивал свидетелей. Женщина-следователь осматривала место около ДТП.

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Renault от удара по инерции начал двигаться вперед, сбил полицейскую и врезался в служебный автомобиль марки ВАЗ-2107. В результате аварии пострадали пассажиры микроавтобуса. Удар Sprinter стал летальным для мужчины, 1989 года рождения, который сидел в салоне. Он умер в карете скорой помощи. Еще троих пострадавших, среди которых несовершеннолетняя девочка, доставили в больницу с ушибами и переломами.

Женщину-следователя полиции бригада скорой доставила в реанимационное отделение. У женщины политравма, сотрясение, закрытый и открытый переломы бедренной кости. Ушибы получил и другой правоохранитель, но от госпитализации отказался.

По словам В.Присяжнюка, водитель Mercedes Sprinter скрылся с места происшествия. Однако работники полиции через три часа задержали его. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Напомним, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием фуры и двух авто.