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Биометрический контроль с Россией не коснется украинцев в оккупированном Крыму

Биометрический контроль с Россией не коснется украинцев в оккупированном Крыму

КИЕВ. 26 декабря. УНН.  Проверка биометрических данных не коснется граждан Украины, которые проживают в Крыму, Об этом заявил Крым.Реалии спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает УНН.

Украинские мобильные пункты биометрического контроля на границе с Россией проходят тестирование с 27 декабря, на админгранце с аннексированным Крымом система начнет полноценно действовать с 1 января.

"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, которые с контролируемой части Украины при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому тут также будут устанавливаться устройства для биометрического контроля, но на второй линии контроля. На первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных осуществляться не будет", – отметил он.

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Слободян напомнил, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму не являются действительными.

"Это не документ, принимать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, который незаконно попал в Крым и будет пытаться попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины, та как проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админграницу", – дополнил Слободян.

Напомним, с 1 января 2018 года биометрический контроль заработает на всех пунктах пропуска украинско-российской границы.

Как сообщал УНН, 21 декабря Госпогранслужба презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, биометрические паспорта
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