Завтра в Киеве будет "плюсовая" температура

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Завтра температура в Киеве будет выше нуля, без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН.

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"В столице завтра без существенных осадков. Ночью 1..3°, днем ​​5..7°", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным синоптиков, завтра, 27 декабря, в Украине будет облачно и без осадков.

Как сообщал УНН, на Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода.