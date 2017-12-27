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На Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода
На Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода
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Завтра в Киеве будет "плюсовая" температура

Завтра в Киеве будет "плюсовая" температура

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Завтра температура в Киеве будет выше нуля, без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН.

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"В столице завтра без существенных осадков. Ночью 1..3°, днем ​​5..7°", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным синоптиков, завтра, 27 декабря, в Украине будет облачно и без осадков.

Как сообщал УНН, на Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода.

Источник: УНН
Теги: погода
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