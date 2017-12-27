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В КИУ подсчитали, сколько нардепов не голосовали в декабре

В КИУ подсчитали, сколько нардепов не голосовали в декабре

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На пленарных заседаниях Верховной Рады в декабре в среднем присутствовали 330 народных депутатов из 423, а 40 присутствующих почти не голосовали. Об этом сообщил комитет избирателей Украины, передает УНН.

"За месяц состоялось 11 пленарных заседаний ВР, на которых в среднем присутствовали 330 народных депутатов из 423", - сообщили в КИУ.

Отмечается, что лучше посещали заседания депутаты "Народного Фронта" и "Блока Петра Порошенко", хуже всего - "Воли Народа".

"В среднем на пленарных заседаниях ВР было зарегистрировано 85% депутатов НФ (69 нардепов), 83% - БПП (114), 78% - ВО "Батькивщина" (15), 76% - внефракционных (38), 75% - "Самопомочи"(18), 72% - Радикальной партии Олега Ляшко (15), 70% - "Возрождение" (18), 69% - "Оппозиционного блока" (29), 61% - "Воли Народа" (10)", - говорится в сообщении.

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По данным КИУ, часть нардепов были зарегистрированы на заседаниях Рады, но игнорировали голосования. 40 народных депутатов почти не голосовали в декабре, пропустив более 90% голосований. Из них 13 являются членами фракции "Оппозиционный блок", 11 - внефракционных, по 5 из ВО "Батькивщина" и БПП, по 2 из "Воли Народа" и НФ, по 1 из РПЛ и "Возрождения".

Среди нардепов, которые почти не голосовали: Евгений Мураев, Вадим Рабинович, Дмитрий Ярош (не проголосовали ни разу за месяц), Олесь Довгий (11 голосований), Юрий Бойко (19), Дмитрий Добкин (20), Владимир Парасюк (24), Сергей Кивалов (29), Наталья Королевская (30).

Всего в декабре произошло 426 голосований, на которых было принято 21 законодательный акт.

Источник: УНН
Теги: ВР, голосование, нардеп
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