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Убийство матроса в Одесской области: дело передали в суд

Убийство матроса в Одесской области: дело передали в суд

ОДЕССА-КИЕВ. 26 декабря. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве по неосторожности матроса ВМС в Одесской области. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"В сентябре 2017 года после получения и исследования результатов судебной экспертизы правоохранители сообщили о подозрении гражданину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК Украины. Указанный гражданин подозревается в убийстве матроса по неосторожности, что произошло с. Егоровка в августе текущего года", - говорится в сообщении.

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В настоящее время по ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Напомним, матроса ВМС ВСУ нашли мертвым в с. Егоровка Одесской области 11 августа 2017 года. Правоохранители подозревают в убийстве бывшего сотрудника органов МВД.

Как сообщал УНН, 30 сентября подозреваемого в убийстве военнослужащего ВМС взяли под стражу.

Источник: УНН
Теги: суд, убийство, Одесская область
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