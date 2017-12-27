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Господдержка украинского кино должен заработать в полную силу в 2018 году - Розенко

Господдержка украинского кино должен заработать в полную силу в 2018 году - Розенко

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Министерство культуры Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино должны упорядочить нормативную базу для того, чтобы закон "О государственной поддержке кинематографии" заработал в полную силу. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко на всеукраинском совещании работников культуры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

По словам Розенко, для того, чтобы все инновационные и инвестиционные модели Закона "О государственной поддержке кинематографии" заработали в полном объеме, нужно сделать много работы с точки зрения упорядочения нормативной базы, которая запустит этот процесс в полную силу.

"Задача перед Минкультуры и Госкино на следующий год - завершить это дело, чтобы закон заработал в полном объеме", - отметил он.

Вице-премьер также напомнил, что в Госбюджете на 2018 год расходы на поддержку национального кинопроизводства увеличен на 500 млн грн до 1 млрд грн.

Как сообщал УНН, фильм "Киборги" за первый уикенд посмотрело более 100 тыс. зрителей.

Источник: УНН
Теги: кино, Минкульт, Госкино
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