Регистрация | Вход |
USD: 27,94 -0,0063  EUR: 33,12 -0,0075 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 декабря 2017 04:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
На Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода
На Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Браконьеры таранили джипом автомобиль лесников в Ровенской области

Браконьеры таранили джипом автомобиль лесников в Ровенской области

РОВНО-КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Ровенской области разбойное нападение совершили неизвестные браконьеры на лесную охрану Березновского лесхоза. Мастер леса получил телесные повреждения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления лесного и охотничьего хозяйства в Ровенской области.

В пресс-службе сообщили, что ночью на лесной дороге неизвестные лица в "балаклавах" на внедорожнике NISSAN Patrol таранили служебный автомобиль лесоводов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рыбные браконьеры лишили государство 89 млн гривен

Браконьеры нанесли телесные повреждения мастеру леса и разбили автомобиль битами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Волыни браконьеры на джипе во время побега застряли в болоте

Правонарушителями удалось скрыться.

Источник: УНН
Теги: Ровенская область, лес, браконьеры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.