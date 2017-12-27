Новости: Общество
Вторник, 26 декабря 2017, 19:23 • Владимир Миколайчук
Браконьеры таранили джипом автомобиль лесников в Ровенской области
РОВНО-КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Ровенской области разбойное нападение совершили неизвестные браконьеры на лесную охрану Березновского лесхоза. Мастер леса получил телесные повреждения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления лесного и охотничьего хозяйства в Ровенской области.
В пресс-службе сообщили, что ночью на лесной дороге неизвестные лица в "балаклавах" на внедорожнике NISSAN Patrol таранили служебный автомобиль лесоводов.
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Браконьеры нанесли телесные повреждения мастеру леса и разбили автомобиль битами.
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Правонарушителями удалось скрыться.
Источник: УНН
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