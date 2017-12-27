В Украине задержали членов преступной группировки, подозреваемых в совершении резонансных преступлений

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков, и задержаны пять активных членов группировки, основной целью которого была дестабилизация криминогенной ситуации в Украине. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

По словам главы Нацполиции, операция по разоблачению этой преступной организации была проведена при участии работников Национальной полиции Украины, СБУ и военной прокуратуры.

"На территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков, и задержаны пять активных членов группировки. Организатор задержан на территории Румынии, где он скрывался, используя фальшивые документы", - отметил С. Князев.

Глава Национальной полиции сообщил, что сейчас злоумышленники обоснованно подозреваются в совершении нескольких резонансных уголовных правонарушениях. Среди них заказные убийства, нанесение телесных повреждений, похищение людей и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами.

В отношении пяти подозреваемых избрана мера пресечения содержание под стражей без права внесения залога. В Румынию по каналам Интерпола направлен запрос на экстрадицию организатора группировки, еще одного участника объявлено в международный розыск.

Напомним, правоохранители в этом году обнаружили 321 факт торговли людьми.