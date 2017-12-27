Регистрация | Вход |
USD: 27,94 -0,0063  EUR: 33,12 -0,0075 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 декабря 2017 04:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
На Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода
На Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Геращенко вместе с Лутковской вылетели на Донбасс

Геращенко вместе с Лутковской вылетели на Донбасс

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минськой гуманитарнои группы, представителями СБУ и Минобороны вилетели на территорию Донбасса. Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минськой гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете - работаем", - написала Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В плену боевиков находятся 170 украинцев

Напомним, что 27 декабря должен состояться первый этап обмена 74 военнопленных.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Геращенко, Лутковская
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.