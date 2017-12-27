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Вторник, 26 декабря 2017, 21:04 • Илья Жижиян
Дубль Лингард спас "Манчестер Юнайтед" от поражения
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В 20-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на Олд Траффорд сыграл вничью с "Бернли", передает УНН со ссылкой на Рremierleague.
Как сообщается на сайте соревнований, "Бернли" могли прервать 39-летнюю беспроигрышную серию "Манчестер Юнайтед" в Boxing Day.
Гости к 53-й минуте выигрывали у "красных дьяволов" с разницей в два мяча.
Джесси Лингард, который вышел на замену во втором тайме вместо Златана Ибрагимовича, сначала сравнял сократил счет в матче. А на 91-й минуте спас "Манчестер Юнайтед" от поражения, 2:2.
Напомним, стала известна символическая сборная первой части сезона в АПЛ.
Источник: УНН
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