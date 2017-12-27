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Тиллерсон позвонил Лаврову: говорили о напряжении вокруг КНДР и Украины

Тиллерсон позвонил Лаврову: говорили о напряжении вокруг КНДР и Украины

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон поговорили по телефону и обсудили ряд внешнеполитических вопросов, касающихся КНДР, Сирии и Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Стороны были едины во мнении, что ракетно-ядерные разработки в КНДР нарушают требования Совета Безопасности ООН. Лавров, однако, снова акцентировал на недопустимости завышения напряженности вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений", - говорится в сообщении.

Рассматривались дальнейшие шаги по решению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности.

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Также Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию в Украине.

"Поднимались другие международные темы, в том числе ситуация в Украине в контексте выполнения минских договоренностей. Подтверждена важность дальнейшего привлечения двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и "нормандского формата", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также отметили, что разговор происходил по инициативе американской стороны.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты вернутся к вопросу Крыма, но пока в приоритете урегулирования ситуации на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: США, МИД РФ, Украина, Лавров, КНДР
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