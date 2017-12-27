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Завершена докапитализация ПриватБанка на 16 млрд грн

Завершена докапитализация ПриватБанка на 16 млрд грн

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Министерство финансов завершило четвертый этап дополнительной капитализации ПриватБанка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Завершено четвертый этап дополнительной капитализации ПАО КБ ПриватБанк. Он был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 млрд гривен в обмен на акции банк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о дополнительной капитализации на общую сумму 38,5 млрд гривен было принято Правительством на заседании 23 июня 2017 на основании предложений Национального банка Украины, с учетом рекомендаций Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY.

При этом на выполнение указанного решения в июле 2017 был осуществлен выкуп акций дополнительной эмиссии Банка в обмен на облигации внутреннего государственного займа в объеме 22,5 млрд грн.

"Решением Наблюдательного совета ПАО КБ ПриватБанк от 18 декабря 2017 утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал. Результаты переоценки свидетельствуют о том, что Банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода Банка в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн", - отметили в Минфине.

Напоминаем, председатель правления ПАО КБ ПриватБанк наблюдательный совет планирует выбрать до конца 2017 года.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, докапитализация
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