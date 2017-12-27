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Жертвами авиаудара коалиции в Йемене стали 15 человек

Жертвами авиаудара коалиции в Йемене стали 15 человек

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В йеменском городе Таиз самолеты коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар, в результате которого погибли 15 человек. Еще около 60 человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“В результате бомбардировки самолетами коалиции арабских государств под руководством Саудовской Аравии во вторник, 26 декабря, в расположенной на юго-западе Йемена провинции Таиз погибли 15 человек, еще 59 человек были ранены”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что, как сообщил представитель министерства здравоохранения международно признанного правительства страны, авиаудар был нанесен по популярному рынку в городе Таиз.

Жертвами, как сообщает издание, стали гражданские и повстанцы-хуситы. Среди погибших — женщины и дети.

Как сообщал УНН, в результате авиаударов аравийской коалиции в Йемене погибли по меньшей мере 50 хусит.

Источник: УНН
Теги: погибшие, Сирия, Йемен, авиаудары
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