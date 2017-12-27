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Луценко будет просить парламент вернуть уголовную ответственность за прорыв границы

Луценко будет просить парламент вернуть уголовную ответственность за прорыв границы

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко будет обращаться в парламент с предложением вернуть уголовную ответственность за прорыв границы. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает УНН.

Он отметил, что эпизод с возвращением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили был нарушением закона.

“Прорывать границу является невиданным глумлением над законом. При Януковиче за это ввели административную ответственность. Как Генпрокурор и как гражданин, я с этим не согласен ... Буду обращаться в парламент с предложением вернуть уголовную ответственность за нарушение закона. Штраф в триста гривен здесь недопустим”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Саакашвили внесли в базу данных “Миротворца” после прорыва границы.

Источник: УНН
Теги: Луценко, граница, Саакашвили, уголовная ответственность, прорыв
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