Маршрутка врезалась в полицейский автомобиль в Киеве

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В столице на улице Братиславская марштутний автобус врезался в автомобиль патрульной полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс dtp.kiev.ua.

"ДТП в Киеве с участием патрульной полиции на улице Братиславская. Предварительно, водитель маршрутного автобуса неудачно выехал из остановки и врезался в Toyota Prius", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате удара полицейский автомобиль выехал на трамвайные пути.

На данный момент информации о пострадавших нет.

На месте инцидента ожидается патрульная полиция.

Как сообщал УНН, в Киеве бетономешалка врезалась в авто французского посольства.