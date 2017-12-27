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Кабмин упростил процедуру отправки украинцев на лечение за границу

Кабмин упростил процедуру отправки украинцев на лечение за границу

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "Об обеспечении организации направления граждан Украины для лечения за границу", которое предусматривает упрощение процедуры отправления наших граждан за границу. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, этот документ внедряет кардинально новые принципы работы комиссии Минздрава и четко регламентирует весь порядок направления больных украинцев в зарубежные клиники.

“Сегодня наконец урегулированы вопросы сроков рассмотрения дел, выбора клиники, разграничение функций органов местного самоуправления и ЦОИВ по направлению на лечение за границу”, — отметили в министерстве.

Также, по информации Минздрава, усовершенствован механизм финансирования и предусмотрена возможность привлечения средств для оплаты лечения благотворительных фондов, средств местных бюджетов, других не запрещенных законодательным источников.

В Минздраве добавили, что отныне, когда пациент нуждается в безотлагательном лечении, он может выезжать на лечение с того момента, когда комиссия поставила его на учет.

Как сообщал УНН, реформу Министерства здравоохранения Украины планируют завершить до конца 2018 года.

Источник: УНН
Теги: граница, Минздрав, лечение
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