Кабмин одобрил законопроект "О концессиях"

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О концессиях", принятие которого позволит качественно привлекать стратегических инвесторов по механизму государственно-частного партнерства. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания правительства рассказал, что законопроект существенно совершенствует правовое регулирование концессионной деятельности.

В частности, по его словам, этот проект документа предусматривает четыре позиции:

систематизация действующих законов Украины, которые регулируют концессионной деятельности;

гармонизация законодательства о концессиях законодательству о государственно-частном партнерстве;

имплементация лучшего международного опыта привлечения частного бизнеса к развитию инфраструктуры;

устранения неточностей и правовых коллизий, выявленных в ходе практического применения действующего концессионного законодательства.

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С.Кубив также отметил, что этот законопроект должен заработать в "бюджетных приоритетах правительства на 2018-2021 гг."

Также правительство одобрило еще два законопроекта, а именно внесение изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы по созданию условий для привлечения частного сектора к реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства, в том числе концессии, с целью модернизации инфраструктуры.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, после презентации законопроектов, поручил Минэкономразвития оформить эти законопроекты в недельный срок для того, чтобы правительство смогло подать эти законопроекты в парламент после нового года.