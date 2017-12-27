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Кабмин одобрил законопроект "О концессиях"

Кабмин одобрил законопроект "О концессиях"

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О концессиях", принятие которого позволит качественно привлекать стратегических инвесторов по механизму государственно-частного партнерства. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания правительства рассказал, что законопроект существенно совершенствует правовое регулирование концессионной деятельности.

В частности, по его словам, этот проект документа предусматривает четыре позиции:

  • систематизация действующих законов Украины, которые регулируют концессионной деятельности;
  • гармонизация законодательства о концессиях законодательству о государственно-частном партнерстве;
  • имплементация лучшего международного опыта привлечения частного бизнеса к развитию инфраструктуры;
  • устранения неточностей и правовых коллизий, выявленных в ходе практического применения действующего концессионного законодательства.

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С.Кубив также отметил, что этот законопроект должен заработать в "бюджетных приоритетах правительства на 2018-2021 гг."

Также правительство одобрило еще два законопроекта, а именно внесение изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы по созданию условий для привлечения частного сектора к реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства, в том числе концессии, с целью модернизации инфраструктуры.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, после презентации законопроектов, поручил Минэкономразвития оформить эти законопроекты в недельный срок для того, чтобы правительство смогло подать эти законопроекты в парламент после нового года.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Кабмин, законопроект
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