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Автобус наехал на пешехода на Кировоградщине

Автобус наехал на пешехода на Кировоградщине

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сегодня, в Александрии автобус совершил наезд на пешехода, пострадавшую госпитализировали. Об этом корреспонденту УНН  сообщили в ГУ ЧП в области.

"Около 6:30 на территории города Александрия водитель автомобиля ВАЗ-2111 под управлением местного жителя 1959 года, двигаясь по проспекту Соборной, совершил наезд на пешехода. 55-летняя жительница Александрии получила телесные повреждения с которыми была доставлен в больницу", - сообщили в пресс-службе.

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Как стало известно из собственных источников, в данный момент женщина находится в реанимации, у нее травмы таза.

Источник: УНН
Теги: ДТП
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