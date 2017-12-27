Воронченко: в феврале 2014 года Константинов призвал обратиться за помощью к РФ

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В феврале 2014 на совещании в кабинете председателя Совета министров АР Крым в Симферополе тогдашний председатель ВР Крыма Владимир Константинов призвал собравшихся чиновников, правоохранителей и военных обратиться за помощью к Российской Федерации. Об этом сегодня на допросе в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Украина Виктора Януковича в Оболонском суде Киева заявил командующий Военно-морских Сил Украины Игорь Воронченко, который в то время исполнял обязанности заместителя командира войск береговой обороны ВМС Украины, передает ко респондент УНН.

"Это совещание состоялось вечером 22 февраля в кабинете Могилева. Он (Могилев) сказал, что надо перекрывать перешейки. Но председатель ВР Крыма Константинов сказал, что надо ехать в Москву и просить помощи ... Это он точно сказал", - сказал Воронченко.

Напомним, как заявлял Воронченко, спецподразделение СБУ "Альфа" был готов разблокировать здание Верховной Рады АР Крым в 2014 году. Кроме того, по его словам, в ноября 2013 года Российская Федерация в Крыму начала накапливать материальные ресурсы и личный состав войск для дальнейшей оккупации полуострова.

Как сообщал УНН, 27 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.