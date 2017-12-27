Правительство уволило замглаву МВД Дееву
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров своим решением освободил от занимаемой должности заместителя главы МВД по вопросам европейской интеграции Анастасию Деева. Об этом корреспонденту УНН рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.
"На заседании правительства рассматривалась заявление (А.Деевои об увольнении - ред.) по собственному желанию и решение правительства подписано", - рассказал П.Розенко.
Анастасия Деева Евгеньевна была назначена заместителем Министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции 26 октября 2016.
Как сообщал УНН, 24 апреля Президент Украины Петр Порошенко ввел в состав комиссии по координации евроатлантической интеграции заместителя министра внутренних дел Анастасию Дееву и заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Тука.