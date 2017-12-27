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Псевдоминеру в Запорожской области избрали меру пресечения

Псевдоминеру в Запорожской области избрали меру пресечения

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Бердянске Запорожской области правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который грабил ломбарды в Бердянске и Мелитополе под угрозой применения предмета похожего на взрывное устройство. Сейчас ему избрана мера пресечения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.

Правоохранители установили, что 16 октября около 17:00 злоумышленник зашел в ломбард по улице Труда в городе Бердянск и передал сотруднице коробку, якобы с ноутбуком для залога. Открыв ее, женщина увидела предмет, похожий на взрывное устройство. Угрожая его применением, подозреваемый завладел 23 тыс. грн и скрылся с места происшествия.

23 декабря этот же человек совершил аналогичное преступление в Мелитополе. Около 15 часов мужчина зашел в помещение ломбарда по проспекту Б. Хмельницкого, оставил коробку, в которой находился устройство похоже на взрывчатку. Угрожая его применением злоумышленник требовал и завладел деньгами в сумме 800 гривен и скрылся. Взрывотехники также не нашли там взрывчатки.

"После преступления злоумышленник вернулся в свой дом в пгт. Бердянск, где и был задержан полицейскими. 26 декабря суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Продолжаются следственные действия по открытым уголовным производством по признакам ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в полиции.

Напомним, ранее запорожская милиция сообщала, что в Мелитополе в ломбард, расположенном на центральном проспекте города, зашел мужчина с коробкой и сообщил, что в ней вибухивка.Пры этом неизвестный не предъявлял никаких требований, а просто покинул помещение.

Источник: УНН
Теги: полиция
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