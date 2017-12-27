Регистрация | Вход |
USD: 27,94 -0,0063  EUR: 33,12 -0,0075 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 декабря 2017 16:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Медики рассказали, как сохранить здоровье во время новогодних праздников
Медики рассказали, как сохранить здоровье во время новогодних праздников
Показать еще
Судебное заседание по делу по обвинению В.Януковича в государственной измене
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Защита Онищенко подала апелляцию на разрешение о заочном расследовании

Защита Онищенко подала апелляцию на разрешение о заочном расследовании

Александр Онищенко

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сторона защиты беглого народного депутата-фигуранта "газового дела" Александра Онищенко подала апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева, разрешившего проводить в отношении него специальное (заочное) досудебное расследование. Об этом А.Онищенко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Моя защита подала апелляцию на решение Соломенского суда, разрешившего заочное расследование по моему делу", - написал А.Онищенко.

При этом он выразил возмущение тем, что судья Александр Бобровник всего за 25 мин принял решение, хотя материалы дела насчитывали 9 томов.

"Теперь же посмотрим на объективность апелляционного суда. Напомню, что заочно судить меня ну никак нельзя. У меня статус политического беженца", - отметил А.Онищенко.

А.Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко был объявлен в национальный розыск.

Источник: УНН
Теги: суд, Аппеляционный суд, Александр Онищенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.