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Гендиректор "Укроборонпрома" прокомментировал заявление Премьера о его увольнении

Гендиректор "Укроборонпрома" прокомментировал заявление Премьера о его увольнении

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Роман Романов, комментируя заявление Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с призывом об его отставке, подчеркнул, что решение о его отставке должны принимать совсем другие люди. Об этом он сказал в комментарии УНН.

"Принимают решение совсем другие люди. Есть человек, который назначал и тому человеку принимать решения о том, эффективные мы или нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он писать заявление на увольнение с должности руководителя концерна "Укроборонпром", Романов сказал: "Все увидите".

Романов пояснил, что причиной задолженности по выплате зарплаты на "Николаевском судостроительном заводе" является отсутствие заказов больше десяти лет и отлучение ресурсов на финансирование крейсера.

"Физически нельзя забрать эти деньги с "Антонова", из Харьковского бронетанкового завода, завода "Артем", - сказал он.

Кроме того, гендиректор "Укроборонпрома" отметил, что с июля 2014 году на предприятиях концерна заработная плата выросла в разы, и только в течение этого года они создали несколько тысяч рабочих мест.

К тому же, рассказал он, в течение 3,5 года предприятия концерна произвели 15 907 единиц техники новой и модернизированной, а это танки, самолеты, гаубицы и тому подобное.

Напомним, сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обратится к Президенту Украины с предложением уволить гендиректора концерна "Укроборонпром" Романа Романова за не решение задачи правительства о погашении заработной платы работникам "Николаевского суднобудивго завода".

Источник: УНН
Теги: Премьер-министр, Укроборонпром
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