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Правительство утвердило положение о биометрической системе идентификации иностранцев

Правительство утвердило положение о биометрической системе идентификации иностранцев

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил положение о биометрической системе верификации и идентификации граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

“Соответствующее Положение было разработано на решение Совета национальной безопасности и обороны, и предусматривает сбор биометрических данных лиц и их хранения в базах данных ГПСУ, МВД, СБУ, а также фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля”, — говорится в сообщении.

Напомним, 27 декабря Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией. В основных пунктах пропуска применяют специальные мобильные комплексы.

С нового года в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах заработает новая система фиксации биометрических данных. Она не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. Проверять будут паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. По словам пограничников, технические проблемы с въездом в Украину могут возникнуть только у туристов, не имеющих биометрических паспортов.

Источник: УНН
Теги: граница, биометрические паспорта, контроль
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