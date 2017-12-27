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Освобождение заложников: первая группа заключенных пересекла линию разграничения

Освобождение заложников: первая группа заключенных пересекла линию разграничения

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Около 14:00 представители боевиков сообщили, что первая группа людей пересекла линию разграничения, однако не остановилась для обмена и возврата в ОРДЛО, а продолжила движение в направлении украинского Бахмута. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

"Первая группа заключенных пересекла линию разграничения, но не остановилась для обмена, а продолжила движение в направлении украинского Бахмута, сообщают представители "ДНР" в СЦКК", - говорится в сообщении издания.

Как отмечается, есть информация, что "некоторые лица, которые украинская сторона должна передать боевикам, отказываются ехать на оккупированную территорию".

Обмен проходит вблизи Горловки на КПП "Майорское".

О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Украинская сторона заявила о готовности 27 декабря осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.

Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь освобожденным из плена.

При этом и российская, и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых на Донбассе будет продолжаться.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, заложники
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