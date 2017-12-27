Рабочая группа работает над "языковой" статьей в законопроекте о среднем образовании - Гриневич

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Рабочая группа при Министерстве образования и науки работает над разработкой законопроекта о среднем образовании, в частности относительно имплементации "языковой" статьи. Об этом сказала на пресс-конференции министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.

"Сейчас работает рабочая группа. Мы создали такую ​​группу специалистов, которые занимаются разработкой закона о среднем образовании, в том числе, в этой части (по имплементации "языковой" статьи - ред.). В первую очередь, мы ориентируемся, чтобы мы смогли этой статье в законе сохранить дух закона об образовании, а этот дух состоит в стержневой идее, что все выпускники школ Украины должны свободно владеть государственным языком. При этом они могут также учиться и частично на родном языке", - подчеркнула министр.

Затем, по словам Л.Гриневич, когда проект закона о среднем образовании будет разработан, он будет обнародован для общественного обсуждения и будут проходить консультации с образовательной общиной, представителями нацменьшинств.

"Для нас важно, чтобы эта статья закона о среднем образовании стала тоже возможной имплементацией рекомендаций Венецианской комиссии. Именно через эту статью мы можем эти рекомендации имплементировать", - отметила министр.

Как сообщал УНН, Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по языковой статьи украинского закона "Об образовании".