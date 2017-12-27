Обмен удерживаемыми между украинской стороной и "ЛНР" завершился

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Процесс обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ЛНР" завершен, последним отдали 75 человек. Об этом заявила в среду руководитель группы по обмену пленными от "ЛНР" Ольга Кобцева, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Нам отдали 75 человек", - сказала О.Кобцева.

Указано, что процедура обмена проходит на нейтральной территории между подконтрольным правительству населенным пунктом Майорское и оккупированной Горловкой. Сообщается, что за процедурой наблюдают представители СММ ОБСЕ и МККК.

О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Украинская сторона заявила о готовности 27 декабря осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.

Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь освобожденным из плена.

При этом и российская, и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых на Донбассе будет продолжаться.