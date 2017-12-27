Доходы банков Украины уменьшились почти на 3%

КИЕВ. 27 декабря. УНН. За 11 месяцев 2017 года доходы украинских банков сократились на 2,74%. Об этом свидетельствуют статистические данные НБУ, передает УНН.

Согласно показателям доходов и расходов банков Украины по итогам января – ноября текущего года доходы банков, без учета неплатежеспособных, достигли отметки в 161,584 млрд грн, что на 2,74% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

При этом, активы банков за этот период возросли на 1,53% - до 1 трлн 282,748 млрд грн, а общие активы (не скорректированы на резервы по активным операциям) - на 10,42%, до 1,756 трлн грн.

Процентные доходы банков за 11 месяцев снизились на 11,28% - до 111,961 млрд грн, а кредитный портфель с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2017 года возрос на 1,87% - до 1,007 трлн грн.

Прочие операционные доходы также уменьшились – на 31,17%, до 5,721 млрд грн, прочие доходы – в 2,76 раза, до 1,08 млрд грн.

В то же время, доходы от комиссий возросли на 22,84% - до 35,812 млрд грн, а доходы от торговых операций составили 6,018 млрд грн, хотя за аналогичный период прошлого года фиксировался убыток в сумме 2,08 млрд грн.

В январе-ноябре 2017 года банки получили 992 млн грн дохода в результате расформирования резервов, тогда как за аналогичный период 2016 года этот показатель достигал 1,582 млрд грн.

Расходы банковской системы за 11 месяцев 2017 года составили 159,758 млрд грн, что на 13,66% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Процентные расходы сократились на 22,03% - до 65,177 млрд грн, при том, что общий объем депонированных средств, включая срочные вклады других банков, возрос на 0,9% - до 895,264 млрд грн.

За указанный период также снизились прочие операционные расходы – на 14,98%, до 8,328 млрд грн и отчисления в резервы – на 30,48%, до 32,408 млрд грн.

Комиссионные расходы выросли на 34,33% - до 8,699 млрд грн, общие административные расходы – на 14,04%, до 40,109 млрд грн, прочие расходы – на 16,59%, до 2,136 млрд грн.

По данным НБУ, после вычета налогов чистая прибыль украинских банков в январе-ноябре 2017 года составила 1,826 млрд грн, тогда как за этот же отчетный период в прошлом году фиксировался убыток на уровне 18,884 млрд грн.

Отметим, по состоянию на 1 декабря 2017 года в Украине работает 86 банков, в том числе 38 с иностранным капиталом, из них 18 - со 100% иностранным капиталом.

Напомним, суд на 8 лет отсрочил выплату должникам более 9 млрд гривен кредита в ПриватБанке.