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Житомирское "Полесье" может подписать экс-динамовца Алиева

Житомирское "Полесье" может подписать экс-динамовца Алиева

ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Житомирское "Полесье", которое выступает во Второй Лиге Украины, провело переговоры с экс-футболистом сборной Украины Александром Алиевым. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель Житомисрькои ОГА Игорь Гундич.

Известно, что Алиева приезжал в Житомир во времена тренерства Владимира Мазяра - тогда с футболистом провели успешные переговоры - оставалось только подписать контракт. Впрочем после освобождения Мазяра переговоры с Алиевым временно заморозили в ожидании назначения нового тренера.

"Я точно знаю, что в Мазяра он готов был идти. На сегодня если Александру Сергеевичу (Александру Призетко - главному тренеру "Полесье" - ред.) потребуется Алиев, то мы готовы финансово, понести такие затраты, чтобы пригласить игрока такого уровня к нам в футбольный клуб "Полесье", - сказал председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

Напомним, экс-тренер "Металлиста" возглавил второлиговых "Полесье".

Источник: УНН
Теги: футбол
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