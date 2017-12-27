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Волонтеры отправили в АТО более 800 килограмм фруктов

Волонтеры отправили в АТО более 800 килограмм фруктов

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Волонтеры отправили украинским военнослужащим в зону проведения Антитеррористической операции более 800 килограмм фруктов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник Президента Украины Юрий Бирюков, передает УНН.

“3 года назад десантники 79-ки распределяли по подразделениям вкусноту. Вчера купили 500 кг мандаринов, 250 кг апельсинов и 100 кг ананасов. Машина уехала уже к ним, а значит, скоро будут слать отчеты”, — говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе начался обмен заложниками, во время которого автобус с первыми 16 освобожденными из оккупированного Луганска украинцев прибыл на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщал УНН, Президент по телефону поздравил первых освобожденных из плена на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: АТО, фрукты
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