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Новости: Культура
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Украина обратилась в организацию "Голубой щит" по сохранению памятников Крыма

Украина обратилась в организацию "Голубой щит" по сохранению памятников Крыма

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина обратилась к международной организации по защите памятников культуры "Голубой щит" по сохранению культурного наследия в Крыму. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает корреспондент УНН.

"Мы обратились в организацию "Голубой щит" - это организация, которая собирает культурные активы на территориях, где происходят военные действия, по сохранению культурных памятников в Крыму", - сообщил Н.Княжицкий.

Как сообщал УНН, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о зафиксированных фактах ненадлежащего проведения реставрационных работ в "Ханском дворце" в аннексированном Крыму, что ставит под угрозу его сохранность.

Источник: УНН
Теги: Крым, культура
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