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Завтра суд допросит нардепа Сенченко по делу о госизмене Януковича

Завтра суд допросит нардепа Сенченко по делу о госизмене Януковича

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева 28 декабря продолжит допрос свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича и планирует начать заседание с заслушивания показаний народного депутата Андрея Сенченко, передает корреспондент.

"Таким образом по соглашению сторон в деле объявляется перерыв до завтра, на 10:00", - сказал председательствующий коллегии судья Владислав Девятко.

По словам прокурора Руслана Кравченко, сторона обвинения в завтра обязалась обеспечить явку свидетеля.

"Мы обеспечим явку свидетеля (свидетель Сенченко, народный депутат Украины)", - отметил прокурор.

Как сообщал УНН, на сегодняшнем заседании суд допросил свидетелей: командующего Военно-Морских Сил Украины Игоря Воронченко, который в то время исполнял обязанности заместителя командира войск береговой обороны ВМС Украины, экс-начальника тыла ВЧ-А4515, которая обеспечивала прием самолетов на аэродроме "Бельбек", Александра Кустанович, помощника командующего ВМС Украины Марину Каналюк и народного депутата, бывшего командующего в / ч А-4515, Юлия Мамчура, который в то время служил на аэродроме "Бельбек".

Источник: УНН
Теги: суд, Виктор Янукович, нардеп
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