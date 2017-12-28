С начала суток боевики дважды обстреляли позиции сил АТО - штаб

КИЕВ. 27 декабря. УНН. С начала текущих суток боевики дважды осуществили прицельные обстрелы позиций украинских войск в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественского перемирия, российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО. Оба нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на Приазовье боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояний вокруг Водяного. Здесь противник сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления с неподконтрольной правительству Украины Саханка, а затем, по украинским защитникам в этом районе, противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с временно оккупированной Ужовка.

На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей ", - отметили в штабе АТО.