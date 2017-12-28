"Встреть своих": украинцы собираются в Борисполе, чтобы встретить освобожденных заложников

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Пользователи соцсетей организуются для встречи освобожденных из плена украинцев возле международного аэропорта "Борисполь", передает УНН.

Активисты, чтобы организоваться, создали страницу Facebook, где предлагают помощь, чтобы доехать до места.

Для тех, кто будет добираться автобусом сообщают, что на транспорте будут таблички с надписью "Встреть Своих". Ориентировочное время встречи планируют на 19:00 - 22:00.

Отмечают, чтобы все брали с собой паспорта, поскольку аэродром - это режимный объект, тепло одевались, брали термосы с горячим чаем, а также флаги, воздушные шарики, цветы и плакаты.

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"Во-первых, тепло оденьтесь. Это не терминал с VIP-зоной и кофе по сто гривен за чашку. Поэтому берите с собой термосы с горячим чаем, а еще - флаги, шарики, цветы и плакаты, если захотите. Для людей это невероятный праздник, второй день рождения", - написал один из инициаторов акции Юрий Гудименко.

Ранее один из активистов отмечал, что уже купили мандаринки для освобожденных военнопленных.

Напомним, на Донбассе в два этапа состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ДНР" и "ЛНР".

По словам представителя Президента в ВР Ирины Луценко, в общем освободили 74 заложников. В частности, сторона "ЛНР" передала Украине 16 человек, "ДНР" передала 58 человек. По неподтвержденным данным, в ОРДЛО отправились 238 переданных украинской стороной людей: 73 - в ОРЛО и 165 - в ОРДО. Ранее была достигнута договоренность о передаче 306 людей, впрочем были сделаны определенные коррективы.