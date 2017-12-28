В Донецкой области выиграли 300 тыс. грн в лотерею

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Донецкой области продано билет лотереи "Лото-Забава" с выигрышем в 300 тыс. гривен, сообщает УНН со ссылкой на сайт оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Лотерейный билет №0297653 приобрели в доме быта "Шахтер" в Мирнограде. Его владелец стал главным победителем лотерейного конкурса "Парочка".

Для участия в этом конкурсе необходимо при покупке билета "Лото-Забава" заказать дополнительную игровую комбинацию "Парочка". Каждая "Парочка" - это сразу две игровые комбинации, а следовательно два шанса выиграть 300 тыс. гривен.

Напомним, победителем предыдущей акции "Оторвись по-взрослому", приуроченной к 18-летию "Лото-Забавы", стал строитель из Ивано-Франковской области. Его историю успеха можно узнать здесь.

Лотерея "Лото-Забава" признана самой популярной среди населения Украины и официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству лотерейных миллионеров. Счетчик миллионеров "Лото-Забава" насчитывает уже 278 украинцев, которые выиграли от миллиона гривен и больше за все время существования этой лотереи, среди которых 19 - за этот год.