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В Житомирской области предприниматель вместо масла поставлял в детские сады фальсификат

В Житомирской области предприниматель вместо масла поставлял в детские сады фальсификат

ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 декабря. УНН. Некачественный фальсификат вместо масла поставлял в детские сады Бердичева местный предприниматель, сообщает пресс-служба прокуратуры в Житомирской области, передает УНН.

"Прокуратурой Житомирской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в области разоблачен факт завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением директором предприятия, в течение февраля - июня 2017 под видом сливочного масла, организовал и обеспечил поставки в детские сады области фальсифицированного некачественного продукта.

В результате таких действий, горе-руководитель завладел бюджетными средствами Управление образования и науки исполнительного комитета Бердичевской городского совета в размере более 140 тыс. грн", - сообщают в прокуратуре.

Следственным Управления Службы безопасности в Житомирской области директору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины.

Напомним, по данным ОО "Общественный контроль защиты прав потребителя", 74% сливочного масла на потребительском рынке Украины сфальсифицированы.

Также напомним, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, за реализацию некачественных товаров в Украину сегодня к ответственности почти не привлекают.

Как оказалось, из сотни возбужденных уголовных производств по фактам реализации некачественной или опасной продукции больше половины были закрыты (61). Еще 42 до сих пор находятся на учете. И только три уголовных производства в течение всего 2016 года по фактам продажи фальсификата правоохранители передали в суд.

Источник: УНН
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