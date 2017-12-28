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В плену боевиков находятся 103 человека, более 400 пропавшие без вести - СБУ

В плену боевиков находятся 103 человека, более 400 пропавшие без вести - СБУ

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на сегодня, из плена освобождены или найдено 3000 215 человек, 103 находятся в плену, 402 пропавшие без вести. Об этом говорится в сообщении СБУ на странице в Facebook, передает УНН.

"Каждый боец ​​мечтает сказать матери, жене, семье - я дома! Страна сделала все возможное, чтобы вы могли занять своих родных перед новогодними праздниками. Простите, что так долго! Мы не закончим процесс обмена, пока каждый из наших собратьев не вернется домой", - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, таким образом на сегодня уже освобождены или найдено 3 тыс. 215 человек.

"Однако нельзя не вспомнить тех, кто остается в заложниках политики России, стране - агрессора, которая воюет против нас уже почти 4 года: Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клих и другие защитники Украины уже более трех лет незаконно содержатся на территории ОРДЛО и РФ. В общем заложниками остаются 103 человека в Донецке и Луганске, десятки в РФ", - цитирует пресс-служба председателя СБУ.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что переговоры и консультации об освобождении заложников длились с начала войны, но содержания и результатов набрали в пределах минского процесса.

Ранее сообщалось, что автобусы с 58 освобожденными из плена отправились из оккупированной Горловки к контролируемому Майорская. Обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе завершился, из плена освободили 74 заложников.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Донбасс, плен
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