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Экс-мэр Торецкая скрылся в автобусе тает захотел возвращаться к боевикам

Экс-мэр Торецкая скрылся в автобусе тает захотел возвращаться к боевикам

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Удерживаемый на украинской стороне экс-мэр Торецка Владимир Слепцов, которого должны были передать "ДНР" в рамках обмена, передумал возвращаться и скрылся в автобусе. Об этом сообщает "Громадське", передает УНН.

Издание отмечает, что уже вблизи оккупированной Горловки, где проходил процесс обмена, Слепцов передумал идти на обмен и спрятался в автобусе журналистов.

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"Когда обмен завершился и журналисты поехали назад, Слепцов отправился вместе с ними. Он дальше будет отбывать наказание в Украине", - говорится в сообщении.

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Официального подтверждения этой информации пока нет. УНН пытается получить комментарии относительно этой ситуации.

Напомним, экс-мэра Торецка подозревают в совершении уголовных преступлений по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Источник: УНН
Теги: пленные, обмен, Донбас
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