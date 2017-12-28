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СБУ не согласовывала назначения поляка Станчака в "Укртрансгаз"

СБУ не согласовывала назначения поляка Станчака в "Укртрансгаз"

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Служба безопасности Украины не согласовывала назначения поляка Павла Юзефа Станчака на должность в ПАО "Укртрансгаз". Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает УНН.

"Служба безопасности Украины заявляет, что не согласовывала вопрос назначения на должность в Публичного акционерного общества "Укртрансгаз" гражданина Республики Польша Павла Юзефа Станчака. Это является прерогативой исключительно НАК "Нафтогаз Украины", - заявили в пресс-центре ведомства.

В СБУ объяснили, что при назначении лиц на должности, включенные в номенклатуру должностей работников общества, пребывание на которых требует оформления допуска и предоставления доступа к государственной тайне, осуществляется только при условии предоставления такого допуска и проведения необходимой проверки.

"На сегодня в Службу безопасности Украины не поступало документальные материалы для рассмотрения вопроса о предоставлении господину Станчак допуска к государственной тайне", - отметили в вдиомстви.

Как сообщали украинские СМИ, 23 декабря поляка Павла Юзефа Станчака назначили на должность председателя ПАО "Укртрансгаз".

В августе НАК "Нафтогаз Украины" согласовал кандидатуру Павла Станчака на пост президента "Укртрансгаза".

Источник: УНН
Теги: СБУ
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