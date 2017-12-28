Одна женщина, которую освободили из плена боевиков, решила остаться в оккупированном Донецке
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Одна женщина, которая была освобождена из плена боевиков ОРДЛО отказалась возвращаться на территорию Украины. Об этом сообщила заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская, передает УНН.
"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО", - сообщила Стрижевская, слова которой на своей странице в Facebook процитировала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-мэр Торецка скрылся в автобусе и не захотел возвращаться к боевикам
Согласно информации ГПУ, указано, что окончательные цифры обмена - 73 на 233.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кучма прокомментировал увольнение украинских заложников