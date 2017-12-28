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Россия предоставит Турции четыре ракетные комплексы С-400 на сумму 2,5 млрд долл.

Россия предоставит Турции четыре ракетные комплексы С-400 на сумму 2,5 млрд долл.

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Турция приобретет четыре зенитные ракетные системы противовоздушной обороны С-400 на сумму 2,5 млрд долл., в соответствии с соглашением между двумя государствами. Об этом сообщил в среду изданию "Коммерсант" глава российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, передает УНН.

"Российский и турецкий Минфины уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства", - отметил он.

Первые поставки зенитного комплекса, по словам главы "Ростех", Москва планирует начать в марте 2020 года.

"Это первая страна НАТО, которая приобретет нашу новую систему противовоздушной обороны С-400", - подчеркнул Чемезов.

Напомним, 12 сентября Турция подписала соглашение с Россией о приобретении систем противоракетной обороны С-400.

Источник: УНН
Теги: РФ, ПВО, Турция
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